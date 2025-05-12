شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد مقدسة.. غار ثور لجأ إليه رسول الله وأبو بكر الصديق عند بدء الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع موسم الحج.. يقدِّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية باقة علمية متنوعة من الرسائل والحملات التوعوية، والإرشادات الفقهية، والنسائم الدعوية، للأمّة الإسلامية؛ تزامنًا مع موسم الحج، وخدمة للمسلمين، ولحجاج بيت الله الحرام، وفي إطار سعيه لضبط الفتوى ونشر العلم الصحيح، وتعرّضًا لنفحات الله عز وجل في أفضلِ أيّام الدّنيا.

ومن بين تلك الباقات "مشاهد مقدسة" تتناول ابرز معالم الحج، ونتاول اليوم غار ثور.. وثور جبل يقع جنوب مكة، ويُرى من المزدلفة ومن المسفلة، وهو ثبير مكة (أي جبل عظيم يقع بين مكة وعرفة).

ويوجد بجبل ثور الغار الذي لجأ إليه سيدنا رسول الله ﷺ والصديق أبو بكر رضي الله عنه عند بدء الهجرة.

والغار عبارة عن صخرة مُجوَّفة، ارتفاعها 1.25 مترًا، وله فتحتان، فتحة في جهة الغرب وهي التي دخل منها النبي ﷺ وأبو بكر رضي الله عنه، وفتحة أخرى من جهة الشَّرق.