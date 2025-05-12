شكرا لقرائتكم خبر عن موعد امتحان نهاية العام للشهادة الإعدادية.. تبدأ 31 مايو وتنتهى قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المديريات التعليمية من وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلبة الشهادة الإعدادية حيث تبدأ الامتحانات يوم 31 مايو الجارى وتستمر حتى 4 يونيو المقبل قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت المديريات التعليمية إعلان جداول الامتحانات للطلاب.

واستعدادات لاامتحانات آخر العام، أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف على أهمية بذل أقصى الجهود لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ونزيه، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات والتدابير المشددة لضمان سلامة العملية الامتحانية، مشددًا على عدم السماح بوجود أو استخدام أية وسائل أو طرق قد تساعد على الغش؛ لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، أشار الوزير محمد عبد اللطيف، إلى أن امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية ستجري في عدد كبير من المحافظات، باستخدام نظام "البوكليت" نظرًا لأهميته الكبيرة، موضحًا أن اعتماد نظام "البوكليت" يهدف إلى الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، مع ضمان جودة عملية التصحيح ودقتها.