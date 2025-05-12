شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. انخفاض بالحرارة يصل 8 درجات والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 12 مايو 2025، انخفاض كبير فى درجات الحرارة بمعدل يصل من 7 : 8 درجات علي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء .

ومتوقع اليوم نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة البحر الأحمر .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 32 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.