شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حديقة الأزبكية التراثية بعد التطوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت حديقة الأزبكية بوسط القاهرة أعمال تطوير شاملة ضمن جهود الدولة لإعادة الرونق الحضارى للعاصمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة ، وإزالة كل التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة .

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير بحديقة الأزبكية تأتى ضمن جهود الدولة فى استعادة المظاهر الاثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها.

وأشار المحافظ، إلى أنه يجرى الآن تطوير عقارات شارع طلعت حرب، ضمن أعمال تطوير المرحلة الثالثة من القاهرة الخديوية حيث من المستهدف ترميم 10 عقارات فى المنطقة من ميدان التحرير وحتى ميدان طلعت حرب، كما يتم رفع كفاءة الشوارع الموجودة بمنطقة البورصة لتخصيصها للمشاة، وكذلك أعمال رفع كفاءة شارع الشريفين والشوارع المحيطة به.



أعمال تطوير حديقة الأزبكية



الحديقة بعد التطوير



الحديقة من الداخل



تشجير الحديقة



حديقة الأزبكية



مسطحات خضراء