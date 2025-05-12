شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يشدد على عدم السماح بوجود أو استخدام أى وسائل غش بالامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف على أهمية بذل أقصى الجهود لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ونزيه، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات والتدابير المشددة لضمان سلامة العملية الامتحانية، وعدم السماح بوجود أو استخدام أية وسائل أو طرق قد تساعد على الغش؛ لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

وتنطلق امتحانات نهاية العام فى المواد الدراسية الأساسية بداية من 21 مايو الجارى وتستمر حتى 4 يونيو لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

حددت المدارس مجموعة من الضوابط والتعليمات، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي، والمقرر أن تبدأ 21 مايو الجارى، كالتالى:

- ممنوع منعا باتا الدخول بلجنه الامتحان بالتليفون المحمول وفى حالة اكتشافه مع الطالب داخل اللجنة سوف يتم عمل محضر غش .

-يمنع اصطحاب اى كتاب أو ورق خاص بالمادة أو بمادة أخرى مع الطالب داخل لجنة الامتحان.

- لا يسمح باستخدام المزيل بورقة الامتحان.

- الكتابة بقلم جاف ازرق اللون فقط.

- على كل طالب احضار أدواته كامله .

- إغلاق باب المدرسة اثناء الامتحانات ولن يسمح بدخول اولياء الامور.

- ضرورة تواجد الطالب داخل لجنة الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كافى.

- احضار كافة الادوات التى يحتاجها الطالب قلم جاف - قلم رصاص مسطرة .

- الالتزام بتعليمات الإدارة و المراقبين و الملاحظين .

-الالتزام التام بالنظام داخل المدرسة و اللجان و عدم إثارة أي مشاكل حتى تتم الامتحانات في هدوء تام.

- الطالب الذي لديه مشاكل صحية ابلاغ الإدارة لعمل اللازم نحوه.

- ضرورة اتباع تعليمات أمن البوابة عند الدخول مع ضرورة الدخول بنظام .

- عدم تواجد أولياء الأمور أمام بوابات المدرسة أو محاولة الدخول للمدرسة أثناء الامتحانات.

- لا يجوز طي أو أو تمزيق ورقة الإجابة أو وضع أي إشارات مميزة عليها لأنه في هذه الحالة سيتم تصحيحها في لجنة خاصة.

- تأكد من قراءة وفهم الأسئلة قبل الإجابة عليها، ابدأ الإجابة بالأسئلة السهلة.