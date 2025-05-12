شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب النقل بالأزهر يؤدون امتحاناتهم فى الجبر والقرآن والتربية الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي اليوم الاثنين، طلاب النقل الابتدائي والإعدادي الأزهرى ،امتحانات نهاية العام حيث يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الامتحان فى مادتى الرياضيات والمستوي الرفيع لطلاب المعاهد النموذجية والخاصة، كما يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى الامتحان فى مواد القرآن الكريم وتجويده والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتربية الفنية، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادي الامتحان في مواد القرآن الكريم وتجويده والجبر والإحصاء والتربية الفنية.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.