شكرا لقرائتكم خبر عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لتلاميذ رابعة وخامسة ابتدائى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مدارس محافظة الجيزة، لتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، والتي تنطلق الشهر الجاري، وذلك حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وحسب جداول الامتحانات، تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي "فصل واحد" يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 24 / 5 / 2025.

وتنطلق امتحانات الصف الثالث الابتدائي "عام ومكفوفين وصم وضعاف سمع" يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 25 / 5 / 2025.

وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع" يوم 22 /5 / 2025 وتنتهى يوم 27 / 5 / 2025.

وتنطلق امتحانات الصف الخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع) والسابع (صم وبكم وضعاف سمع) يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع) والثامن (صم وضعاف سمع) يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون الأسئلة الخاصة بـ امتحانات نهاية العام لصفوف النقل محددة وواضحة في صياغتها اللغوية، منبهة على أن تكون الأسئلة قادرة على التمييز بين المستويات المعرفية الخاصة بالطلاب وتغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة.

وطالبت أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف، وتتدرج في الورقة الامتحانية من السهل إلى الأصعب، وأن تتوازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة وتكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها العربية.