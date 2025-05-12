شكرا لقرائتكم خبر عن 30 اقتراحا برغبة أمام "اقتراحات وشكاوى النواب" لخدمة المواطنين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تواصل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في ثلاث اجتماعات، نظر الاقتراحات المقدمة من النواب حول قضايا وخدمات واحتياجات للمواطنين في الوحدات المحلية.

ويضم الاجتماع الأول نظر:

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تركيب تانك أكسجين للمركز الطبي بقرية منقباد لوجود حضانات أطفال تعمل بأسطوانات أوكسجين - محافظة أسيوط.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائبة زينب السلايمى، بشأن نقل تبعية مبنى مستشفى إسنا المركزى (القديم) بمركز إسنا - محافظة الأقصر إلى هيئة الرعاية الصحية.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد الخضر جوهر، بشأن إدراج إنشاء مستشفى طلخا الجديدة بخطة العام المالي الحالي – محافظة الدقهلية.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سحر عبد المنعم العشرى، بشأن سرعة رصف طريق مدرسة فاكو بمدينة سمنود – محافظة الغربية.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نجلاء العسيلى، بشأن تيسير إجراء تحليل المخدرات للمعلمين بأسعار مخفضة بمقر مستشفى منفلوط النموذجى بديلاً من السفر – محافظة أسيوط.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سحر بشير معتوق، بشأن ضرورة إنشاء مستشفى لعلاج الإدمان والأمراض النفسية والعصبية بالمجان - محافظة البحيرة.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الفتاح الشحات، بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء مبنى للإدارة الصحية بمركز ومدينة فرشوط - محافظة قنا.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حجازى، بشأن تطوير الوحدة الصحية بقرية الماى - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن تحويل مستشفى برج العرب التخصصى من موقعها المقترح بالإدارة الصحية إلى الأرض المخصصة لها 7000م بجوار البحث العلمى - محافظة الإسكندرية.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء 3 مصحات لعلاج الشابو داخل مركز دار السلام - محافظة سوهاج.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فرغلى، بشأن الموافقة على استغلال طابق بمستشفى المبرة - محافظة بورسعيد لنقل قسم النساء بشكل مؤقت، وذلك لرفع كفاءة الدور الثالث بذات المستشفى - محافظة بورسعيد.

الاجتماع الثاني

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن فرش مسجد سيدى جلال بمدينة أسيوط - محافظة أسيوط.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى رائف، بشأن إنشاء وحدة صحية بمنشأة همام التابعة لقرية الكوم الأحمر - مركز البدارى - محافظة أسيوط.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هناء سرور، بشأن سرعة توريد جهاز قسطرة قلب لمستشفى الباجور التخصصى – محافظة المنوفية.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تطوير الوحدة الصحية بقرى الرياض وبرمبال القديمة التابعة للإدارة الصحية بمركز منية النصر وتحويلها لمستشفى مركزي - محافظة الدقهلية.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السيد طلبة، بشأن تحويل جناح الكلى بالمجمع الطبي بالإسماعيلية إلى عناية مركزة سعة 30 سرير – محافظة الإسماعيلية.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن إنشاء وحدة صحة طب أسرة بالرمادى قبلى مركز ادفو - محافظة أسوان.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن سرعة توفير عدد 2 جهاز أشعة مقطعية للعين بمستشفى دمياط التخصصى - محافظة دمياط.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن إقامة مستشفى تخصصى لاستغلال قطعة أرض مساحتها أربع أفدنة بقرية سمخراط - مركز الرحمانية - محافظة البحيرة.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن ضرورة وجود مسئول كمفتش صحة داخل المستشفيات، وذلك لسرعة إصدار تصاريح الدفن واستخراج شهادات الوفاة.

الاجتماع الثالث

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تركيب عدادات كهرباء لمناطق زرزارة وأبو حشيش التي تقع بغرب البلد مدينة أسيوط - محافظة أسيوط.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن الانتهاء من رصف وإنارة الطريق المؤدى إلى مطار برج العرب – محافظة الإسكندرية.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إقامة طريق ساحلى محورى يربط مدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية بمحافظتى القاهرة والمنوفية.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إنشاء كوبرى مشاه أعلى السكة الحديد بقرية برديس بمركز البلينا – محافظة سوهاج.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إعادة رصف ورفع كفاءة الطرق بمركز ساقلته – محافظة سوهاج.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن سرعة رصف الطرق المتهالكة بمركز المحمودية – محافظة البحيرة.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن سرعة استكمال إنشاء كوبرى صينية بهيج برج العرب الجديدة – مدينة برج العرب – محافظة الإسكندرية.

• الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب أحمد حمدى خطاب:

- الأول: بشأن سرعة رصف طريق قرية البيضا المساكن، وكذلك الطريق الموازى لشارع الرحمة داخل أرض ملك الشركة القابضة للغزل والنسيج – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

- الثانى: بشأن رصف طريق عزبة أبو صالح الواصل من محور المحمودية حتى مصرف كفر الدوار الزراعى (طريق الكراكول) تابع لعزب دفشو - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة.

• الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن ربط الروافع على مصرف الصرف الزراعى بقرى (شتت الأنعام - السوالم بحرى - السوالم قبلي - الشعيرة) – محافظة البحيرة.