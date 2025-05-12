شكرا لقرائتكم خبر عن 30 اقتراحا برغبة أمام "اقتراحات وشكاوى النواب" لخدمة المواطنين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان عليالإثنين، 12 مايو 2025 05:00 ص
تواصل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في ثلاث اجتماعات، نظر الاقتراحات المقدمة من النواب حول قضايا وخدمات واحتياجات للمواطنين في الوحدات المحلية.
ويضم الاجتماع الأول نظر:
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تركيب تانك أكسجين للمركز الطبي بقرية منقباد لوجود حضانات أطفال تعمل بأسطوانات أوكسجين - محافظة أسيوط.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائبة زينب السلايمى، بشأن نقل تبعية مبنى مستشفى إسنا المركزى (القديم) بمركز إسنا - محافظة الأقصر إلى هيئة الرعاية الصحية.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد الخضر جوهر، بشأن إدراج إنشاء مستشفى طلخا الجديدة بخطة العام المالي الحالي – محافظة الدقهلية.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سحر عبد المنعم العشرى، بشأن سرعة رصف طريق مدرسة فاكو بمدينة سمنود – محافظة الغربية.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نجلاء العسيلى، بشأن تيسير إجراء تحليل المخدرات للمعلمين بأسعار مخفضة بمقر مستشفى منفلوط النموذجى بديلاً من السفر – محافظة أسيوط.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سحر بشير معتوق، بشأن ضرورة إنشاء مستشفى لعلاج الإدمان والأمراض النفسية والعصبية بالمجان - محافظة البحيرة.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الفتاح الشحات، بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء مبنى للإدارة الصحية بمركز ومدينة فرشوط - محافظة قنا.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حجازى، بشأن تطوير الوحدة الصحية بقرية الماى - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن تحويل مستشفى برج العرب التخصصى من موقعها المقترح بالإدارة الصحية إلى الأرض المخصصة لها 7000م بجوار البحث العلمى - محافظة الإسكندرية.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء 3 مصحات لعلاج الشابو داخل مركز دار السلام - محافظة سوهاج.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فرغلى، بشأن الموافقة على استغلال طابق بمستشفى المبرة - محافظة بورسعيد لنقل قسم النساء بشكل مؤقت، وذلك لرفع كفاءة الدور الثالث بذات المستشفى - محافظة بورسعيد.
الاجتماع الثاني
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن فرش مسجد سيدى جلال بمدينة أسيوط - محافظة أسيوط.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى رائف، بشأن إنشاء وحدة صحية بمنشأة همام التابعة لقرية الكوم الأحمر - مركز البدارى - محافظة أسيوط.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هناء سرور، بشأن سرعة توريد جهاز قسطرة قلب لمستشفى الباجور التخصصى – محافظة المنوفية.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تطوير الوحدة الصحية بقرى الرياض وبرمبال القديمة التابعة للإدارة الصحية بمركز منية النصر وتحويلها لمستشفى مركزي - محافظة الدقهلية.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السيد طلبة، بشأن تحويل جناح الكلى بالمجمع الطبي بالإسماعيلية إلى عناية مركزة سعة 30 سرير – محافظة الإسماعيلية.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن إنشاء وحدة صحة طب أسرة بالرمادى قبلى مركز ادفو - محافظة أسوان.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن سرعة توفير عدد 2 جهاز أشعة مقطعية للعين بمستشفى دمياط التخصصى - محافظة دمياط.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن إقامة مستشفى تخصصى لاستغلال قطعة أرض مساحتها أربع أفدنة بقرية سمخراط - مركز الرحمانية - محافظة البحيرة.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن ضرورة وجود مسئول كمفتش صحة داخل المستشفيات، وذلك لسرعة إصدار تصاريح الدفن واستخراج شهادات الوفاة.
الاجتماع الثالث
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تركيب عدادات كهرباء لمناطق زرزارة وأبو حشيش التي تقع بغرب البلد مدينة أسيوط - محافظة أسيوط.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن الانتهاء من رصف وإنارة الطريق المؤدى إلى مطار برج العرب – محافظة الإسكندرية.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إقامة طريق ساحلى محورى يربط مدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية بمحافظتى القاهرة والمنوفية.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إنشاء كوبرى مشاه أعلى السكة الحديد بقرية برديس بمركز البلينا – محافظة سوهاج.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إعادة رصف ورفع كفاءة الطرق بمركز ساقلته – محافظة سوهاج.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن سرعة رصف الطرق المتهالكة بمركز المحمودية – محافظة البحيرة.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن سرعة استكمال إنشاء كوبرى صينية بهيج برج العرب الجديدة – مدينة برج العرب – محافظة الإسكندرية.
• الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب أحمد حمدى خطاب:
- الأول: بشأن سرعة رصف طريق قرية البيضا المساكن، وكذلك الطريق الموازى لشارع الرحمة داخل أرض ملك الشركة القابضة للغزل والنسيج – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.
- الثانى: بشأن رصف طريق عزبة أبو صالح الواصل من محور المحمودية حتى مصرف كفر الدوار الزراعى (طريق الكراكول) تابع لعزب دفشو - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة.
• الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن ربط الروافع على مصرف الصرف الزراعى بقرى (شتت الأنعام - السوالم بحرى - السوالم قبلي - الشعيرة) – محافظة البحيرة.
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