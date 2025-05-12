شكرا لقرائتكم خبر عن ظواهر جوية وتغيرات مفاجئة فى حالة الطقس الإثنين 12 مايو 2025 .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عن حالة الطقس اليوم الإثنين 12مايو 2025، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد، لافتة إلى انكسار الموجة الحارة وانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (7:8) درجات، كما تتغير مصادر الكتل الهوائية مع دخول الجبهة الباردة يصاحبها نشاط رياح على شمال البلاد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

يشهد اليوم طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء .

فصل الربيع يتميز بالتقلبات الجوية السريعة والحادة، ما يعني أن احتمالية تأثر البلاد بمنخفضات جوية جديدة قائمة، وهذا وفقا لحديث خبراء الأرصاد الجوية، ما يعنى أن التقلبات الجوية قد تؤدى إلى ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

الجدير بالذكر.. فصل الربيع يتبقى فيه نحو شهر ونصف على نهايته، وخلال هذه الفترة تظل التغيرات الجوية واردة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق مختلفة