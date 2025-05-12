شكرا لقرائتكم خبر عن النبأ التاريخى.. التفاصيل الكاملة لخبر ترامب الأكثر تأثيرا على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعلن عبر منصة "تروث سوشيال" أنه سيعلن عن خبر سيكون الأكثر تأثيرا على الإطلاق، لتناقل هذه التدوينة على الفور وسائل الإعلام فى انتظار وترقب، خاصة أنه اعتاد إثارة الجدل من خلال توقيعه واتخاذه لعدة قرارات تنفيذية منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة 20 يناير 2025.

ولم ينتظر كثيرا الرئيس الأمريكى ترامب، ويعلن أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لتخفيض كبير لأسعار الأدوية في الولايات المتحد، قائلا : سأوقع على واحد من أهم الأوامر التنفيذية في تاريخ بلادنا، وسيتم خفض أسعار الأدوية والوصفات الطبية بنسبة تتراوح بين 30٪ و80٪ تقريبًا، بشكل شبه فوري، ومؤكدا أن العالم يتساءل عن السبب وراء ارتفاع أسعار الأدوية والوصفات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الحد الكبير مقارنة بأي دولة أخرى، حيث كانت الأسعار أحيانًا أعلى بخمسة إلى عشرة أضعاف لنفس الدواء، المُصنَّع في نفس المختبر أو المصنع، ومن قبل نفس الشركة، ومشيرا إلى أنه كان من الصعب دائمًا تفسير ذلك، وكان أمرًا محرجًا للغاية، لأنه في الحقيقة لم يكن هناك أي جواب منطقي أو عادل.

وختم الرئيس الأمريكي ترامب تدوينته قائلا "أخيرًا، ستُعامل بلادنا بعدالة، وستنخفض تكاليف الرعاية الصحية لمواطنينا بنسب لم يكن من الممكن تصورها من قبل. وعلاوة على ذلك، ستوفر الولايات المتحدة تريليونات الدولارات".

ومن جهة أخرى، الأنظار اتجهت إلى الشرق الأوسط وهناك توقعات بأن قرار ترامب التاريخى، مرتبط بحرب غزة أو بما يجرى في الشرق الأوسط، إلا أنه فاجأ الجميع وأشاد، بقرار حركة حماس إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي، عيدان ألكسندر، المحتجز في غزة، واعتبره خبرا تاريخيا، ومعربا عن أمله بإطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء القتال في غزة، وقائلا عبر منصة "تروث سوشيال": "أنا ممتن لكل من ساهم في تحقيق هذا النبأ التاريخي"، واصفا الإفراج عن الأسير بأنه بادرة حسن نية، ومضيفا نأمل أن تكون هذه أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا النزاع الوحشي، وفى ذات الوقت، وجه ترامب الشكر إلى كافة الوسطاء في هذه الصفقة، خاصة مصر وقطر.



وكانت قد أعلنت حركة حماس، أمس الأحد، أنها ستفرج عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي، ألكسندر، وذلك بعيد إعلان مسؤولين فيها اجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة تناولت وقف النار وادخال مساعدات الى غزة.