شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر بالشرق الأوسط.. معلومات هامة عن محطة قناة السويس للحاويات شرق بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

تعد محطة حاويات قناة السويس الكائنة بميناء شرق بورسعيد، المحطة الأكبر في منطقة شرق المتوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7 ملايين حاوية، والتي تفقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في جولته اليوم بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المحطة.

تديرها شركة قناة السويس للحاويات، وهى شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وتمثل محطة لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد منذ عام 2004.

محطة قناة السويس للحاويات تنفرد بموقعها الفريد على المدخل الشمالي لقناة السويس بمساحة حوالي 1.2 مليون متر مربع وبطول رصيف يبلغ 2400 متر باستثمارات 1 مليار دولار أمريكي.

تساهم شركة قناة السويس بـ55% من إجمالي حجم تداول الحاويات الترانزيت في الموانئ المصرية، و35% من حجم صادرات مصر من الحاويات المبردة، و12% من حجم صادرات وواردات الدولة المصرية.

يبلغ غاطس الميناء 18,5 متر وهو أكبر غاطس ميناء والذي يسمح باستقبال أحدث الأجيال من سفن الحاويات العملاقة

استقبلت المحطة ما يزيد على 30 ألف سفينة منذ بدء العمل بها عام 2004 وتم تداول أكثر من 50 مليون حاوية

عدد العاملين بالمحطة 3200 عامل بين عمالة مباشرة وغير مباشرة وسيتم إتاحة ألف فرصة عمل إضافية بمشروع امتداد المحطة الحالية

تصنيف المحطة تقدم إلى المركز العاشر عالمياً طبقاً لتصنيف البنك الدولي لعام 2022 من حيث كفاءة التشغيل ومعدلات السلامة وحجم التداول .

استقبل رصيف المحطة بتاريخ 15 أغسطس 2023 أول سفينة حاويات في العالم تعمل بوقود الميثانول الأخضر، وتم إجراء عملية تزويد السفينة بالميثانول الأخضر كأول عملية من نوعها في مصر والشرق الأوسط .

جميع المعدات في مشروع امتداد المحطة الجاري إنشاؤه تعمل بالكهرباء لتقليل الانبعاثات الكربونية لتصبح المحطة في مصاف محطات الحاويات الخضراء في العالم.

جارى إضافة 955 متراً لتصبح أطوال الأرصفة 3400 متر تقريباً باستثمارات إضافية تبلغ 500 مليون دولار لتصبح المحطة الأكبر في منطقة شرق المتوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7 ملايين حاوية

بدأت أعمال البنية التحتية لهذا المشروع القومي العملاق وتم الإنتهاء من تجهيز المرحلة الأولى من المشروع في الأول من أبريل 2024 وبالفعل تم استقبال ما يقرب من 24 سفينة على رصيف المحطة الجديد.

المحطة قادرة على استقبال كل أنواع وأحجام سفن الحاويات لاسيما الأجيال الأحدث منها بطاقة 18 ونش رصيف من أحدث أنواع الأوناش و60 ونش ساحة، بالإضافة إلى استقبال وتركيب 12 ونشا عملاقا و 30 ونش ساحة، ليصل إجمالي الأوناش إلى 30 ونش رصيف، و90 ونش ساحة.

تبلغ الطاقة الاستيعابية 5 ملايين حاوية وسوف تصل إلى 7 ملايين حاوية

نجحت الشركة في تحقيق أعلى معدل تداول حاويات في تاريخها حيث تم تداول 4 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2024.



اوناش المحطة



ساحة التداول



شحن وتفريغ الحاويات