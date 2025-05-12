شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غلق باب التقدم بالطعون ضد المرشحين لرئاسة 5 جامعات حكومية والان مع تفاصيل الخبر

يغلق المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الأثنين، باب التقدم بالطعون ضد المرشحين لرئاسة 5 جامعات حكومية وهى جامعات: بنى سويف - كفر الشيخ - العريش - مطروح - الغردقة ، وذلك وفقا للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية فى 5 جامعات حكومية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، أغلق أمس باب التقدم للترشح لرئاسة 5 جامعات حكومية في الجامعات: بنى سويف - كفر الشيخ - العريش - مطروح - الغردقة، وفى هذا الإطار حدد قرار وزير التعليم العالى رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بإعادة ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة المنشور بالجريدة الرسمية، عددا من الشروط الخاصة بالترشخ لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد وهى أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة وأن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أي منهما.

كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة المبدئية للمرشحين على رئاسة 5 جامعات حكومية .

وضمت قائمة المرشحين على منصب رئيس جامعة مطروح:

1. الدكتور وائل محمد السيد إبراهيم لطفي – القائم بعمل عميد كلية التمريض بجامعة مطروح.

2. الدكتور عمرو أحمد عبد المنعم المصري – نائب رئيس جامعة مطروح للدراسات العليا والبحوث.

3. الدكتور إبراهيم محمد كمال عبد الواحد أباظة – عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئة بجامعة مطروح.

4. الدكتور صبحي محمد عبد الله حسن سلام – أستاذ ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة – جامعة الإسكندرية.

وضمت قائمة المرشحين على منصب رئيس جامعة كفر الشيخ 10 مرشحين وهم:-

1. الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم السيد – نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا.

2. الدكتور عبد الفتاح عبد النبي خليل – عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ.

3. الدكتور رمضان أحمد الدوماني – أستاذ بقسم الميكروبيولوجي والصناعة بكلية الصيدلة.

4. الدكتور طه أحمد إسماعيل – القائم بعمل عميد كلية طب جامعة كفر الشيخ.

5. الدكتور وليد محمد عفيفي محمد – عميد كلية التجارة.

6. الدكتور أماني محمد شاكر محمد محمود – نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

7. الدكتور وليد شوقي إسماعيل الجندي – عميد كلية الآداب.

8. الدكتور فايز فاروق إبراهيم فرج الشامي – أستاذ بقسم العلاج الطبيعي لصحة المرأة.

9. الدكتور يحيى زكريا أحمد عبد – القائم بعمل عميد كلية الزراعة.

10. الدكتور السيد بلال عبد المطلب بلال – وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع.

أما جامعة الغردقة ترشح كل من:

1. الدكتور محفوظ عبد الستار – القائم بعمل رئيس جامعة الغردقة.

2. الدكتور محمد أبو المجد سالم محمود – القائم بعمل معهد جنوب مصر للأورام – جامعة أسيوط.

3. الدكتور محسوب عبد القادر الضوي حسن – أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية – جامعة جنوب الوادي.

4. الدكتور سليم عبد الرحمن سيد سليمان – أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية – جامعة حلوان.

5. الدكتور حجاج غانم أحمد علي – رئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية – جامعة الوادي الجديد.

6. الدكتور أشرف محمود أحمد – القائم بعمل عميد كلية التربية – جامعة الغردقة.

وضمت القائمة المبدئية للمرشحين على رئاسة جامعة العريش:

1. الدكتور حسن الدمرداش – رئيس جامعة العريش الحالي.

2. الدكتور حاتم سلامة – وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

3. الدكتور كمال عبد الوهاب أحمد محمد – القائم بعمل وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.

4. الدكتور محمود علي أحمد السيد – عميد كلية التربية.

5. الدكتور عيد علي محمد موسى – القائم بعمل عميد كلية الطب البيطري.

6. الدكتور محمد عطية سالمان – رئيس قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية والألبان بكلية الزراعة.

7. الدكتور أيمن عبد المجيد أحمد عبد العال – أستاذ بقسم علوم الأغذية والألبان بكلية العلوم الزراعية.

8. الدكتور عصام الدين عبد السلام محمد إبراهيم أبو زُلال – أستاذ علوم اللغة بكلية الآداب.