شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عيد الصعود فى الكنيسة الأرثوذكسية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من الأقباط، عن معرفة موعد عيد الصعود في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ تحتفل الكنيسة في مصر وبلاد المهجر بعيد الصعود المجيد، والذي يُوافق هذا العام الخميس 29 مايو 2025، في أجواء روحانية يغلب عليها الطابع الفرايحي الذي يميز فترة الخماسين المقدسة، الممتدة بين عيد القيامة المجيد وعيد العنصرة.

وتأتي هذه المناسبة في قلب فترة "الخماسين المقدسة"، التي تبدأ من عيد القيامة المجيد وتمتد حتى عيد العنصرة، وتمثل خمسين يومًا من الفرح المتواصل في الطقس الكنسي، حيث تُرفع فيها الصلوات بالألحان الفرايحي، وتُعطل فيها الأصوام، احتفالًا بقيامة المسيح.

ويحمل عيد الصعود، أحد الأعياد السيدية الكبرى، في طياته معانٍ روحية عميقة، إذ تعتبره الكنيسة تمجيدًا إلهيًا للمسيح، وخطوة ضرورية تمهد لحلول الروح القدس على التلاميذ في عيد العنصرة، كما تشير النصوص الكنسية إلى أن "اختفاء السيد المسيح سابق للحلول"، في إشارة إلى تحول حضوره من خارجي إلى داخلي بفعل الروح القدس.



