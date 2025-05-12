شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلى عمليات نسف كبيرة فى مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وشن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية بالتزامن مع عمليات نسف فى مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إطلاق سراح عيدان ألكسندر خطوة حسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء مصروقطر لإنهاء هذه الحرب الوحشية".

واكد ترامب أن الحرب فى قطاع غزة وحشية، مشيرا إلى أنه "يآمل أن يكون إطلاق سراح عيدان ألكسندر أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا الصراع الوحشى".

وأكد ترامب "يسعدنى أن أعلن أن عيدان ألكسندر المواطن الأمريكى المحتجز رهينة منذ أكتوبر 2023 سيعود إلى عائلته".