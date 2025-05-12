شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 32 آخرين فى تحطم حافلة سياحية بولاية كاليفورنيا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحطمت حافلة سياحية كان يستقلها عشرات السياح في الولايات المتحدة الأمريكية؛ مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة 32 آخرين.

وبحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، كانت الحافلة السياحية تقل حوالي 63 راكبًا سياحيًا، وتسير على الطريق السريع غرب ولاية كاليفورنيا، واصطدمت بالجدار الخرساني، مما تسبب في انقلابها، وإغلاق الطريق، والتسبب في تكدس مروري.

وأكدت شرطة الطرق السريعة في الولاية أنه، بسبب العدد الهائل من المرضى والركاب على متن الحافلة، شارك عدد كبير من رجال إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس، بالإضافة إلى شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا.

تم نقل المصابين والجرحى إلى المستشفيات المحلية القريبة، وتعمل الشرطة على إعادة فتح الطريق، وإجراء تحقيقات لمعرفة سبب الاصطدام المفاجئ.