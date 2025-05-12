شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: الحرب فى غزة وحشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الحرب فى قطاع غزة وحشية، مشيرا إلى أنه "يآمل أن يكون إطلاق سراح عيدان ألكسندر أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا الصراع الوحشى".

أضاف ترامب " إطلاق سراح ألكسندر خطوة حسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء مصروقطر لإنهاء هذه الحرب الوحشية".

أكد ترامب "يسعدنى أن أعلن أن عيدان ألكسندر المواطن الأمريكى المحتجز رهينة منذ أكتوبر 2023 سيعود إلى عائلته".