شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أسعار الأدوية بأمريكا ستنخفض بنسبة تتراوح بين 30% و80%" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على تروث سوشيال " إن أسعار الأدوية ستنخفض على الفور تقريبا بنسبة تتراوح بين 30% و80%".

أكد ترامب " سندفع نفس سعر الأدوية الذي تدفعه أي دولة تدفع أدنى سعر في أي مكان في العالم، مشيرا " سيتم خفض تكاليف الرعاية الصحية لمواطنينا بأرقام لم يتصوروها من قبل".

وأضاف" الأمر التنفيذي الخاص بخفض أسعار الأدوية سيكون أحد أهم القرارات التنفيذية في تاريخ أمريكا".

وأشار إلى أن "الأدوية لدينا تكون أحيانا أغلى بـ5 إلى 10 مرات من أسعارها في بقية دول العالم".

وأكد "الأدوية في الولايات المتحدة ظلت على مدى سنوات عديدة مرتفعة بشكل كبير مقارنة بأي دولة"، مضيفا" سيتم توقيع الأمر التنفيذي الخاص بأسعار الأدوية في البيت الأبيض صباح اليوم الاثنين".