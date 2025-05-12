شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد صرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل عدد كبير من المستفيدين من تكافل وكرامة، عن موعد صرف المستحقات عن شهر مايو، إذ تتابع وزارة التضامن الاجتماعى صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر مايو 2025.

ومن المقرر صرف "تكافل وكرامة" منتصف الشهر الجاري، بالزيادة الجديدة التى أقرتها الحكومة بنسبة 25% بشكل دائم، ويصرف المستفيدون من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

جدير بالذكر أن برنامج "تكافل وكرامة " يحقق جانبًا مهمًا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة فى مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة فى مصر.