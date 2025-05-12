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اعرف موعد صرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر مايو 2025

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اعرف موعد صرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر مايو 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام

الإثنين، 12 مايو 2025 01:00 ص

يتساءل عدد كبير من المستفيدين من تكافل وكرامة، عن موعد صرف المستحقات عن شهر مايو، إذ تتابع وزارة التضامن الاجتماعى صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر مايو 2025.

ومن المقرر صرف "تكافل وكرامة" منتصف الشهر الجاري، بالزيادة الجديدة التى أقرتها الحكومة بنسبة 25% بشكل دائم، ويصرف المستفيدون من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

جدير بالذكر أن برنامج "تكافل وكرامة " يحقق جانبًا مهمًا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة فى مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة فى مصر.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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