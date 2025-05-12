شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب سيعلن عن الخبر الأكثر تأثيرا على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظار وترقب بعدما نقلت وسائل إعلام عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله: سأعلن الخبر الأكثر أهمية بعد قليل.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إعلانه القادم سيكون "واحدا من أكثر الإعلانات تأثيرا على الإطلاق".
وأضاف ترامب عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي: "استمتعوا"، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الإعلان أو توقيته.
وفي سياق آخر قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني: جرى الاتفاق مع الولايات المتحدة على إنشاء آلية تشاور بشأن القضايا التجارية والاقتصادية.
وأعلنت الصين، عن اتفاق مع أميركا على إنشاء آلية تشاور بشأن القضايا التجارية والاقتصادية.
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