شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يصدر البنك الأهلى المصرى العديد من شهادات الادخار وأبرزها 19.5% لمدة 3 سنوات بعائد شهرى والتى تحظى بإقبال كبير من المواطنين على الشراء.

وتعمل شبكة فروع البنك الأهلى المصرى، اليوم الاثنين 12 مايو 2025 بداية من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً.

ويعد البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية بحصة سوقية تصل إلى 27%.

وتعمل شبكة فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، خلال الأيام من الأحد إلى الخميس أسبوعياً.

وتعمل شبكة ماكينات الصراف الآلى، البالغ عددها نحو 25 ألف ماكينة، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.