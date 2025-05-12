شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 12 مايو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغبالإثنين، 12 مايو 2025 12:00 ص
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 12 مايو 2025، انخفاض كبير فى درجات الحرارة بمعدل يصل من 7 : 8 درجات علي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .
ويشهد اليوم طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء .وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 22 والعظمى 33
- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 22 والعظمى 33
- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 23 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 31
- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 العظمى 32
- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 30
- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 20 والعظمى 30
- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 33
- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 21 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 31
- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 19 والعظمى 29
- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 28
- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 33
- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 27
- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 16 والعظمى 27
- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 33
- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 13 العظمى 31
- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 12 والعظمى 31
- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 19 والعظمى 28
- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 35
- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 26
- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 21 والعظمى 26
- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 30
- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 30
- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 24 والعظمى 35
- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 34
- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 41
- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 40
- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 39
- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 22 والعظمى 33
- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 34
- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 34
- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 35
- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 24 والعظمى 39
- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 43
- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 25 والعظمى 42
- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 26 والعظمى 42
- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 40
- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 25 والعظمى 42
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