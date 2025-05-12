شكرا لقرائتكم خبر عن ما جنود الدفاع عن النباتات أثناء هجوم الموجات شديدة الحرارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع دخول متسارع للصيف "المناخي" وقبل موعده الفلكي بأكثر من 40 يوما لا بد أن نعرف تأثيرات الموجات الحارة أو الشديدة الحرارة المفاجئة في الربيع.

وفى التقرير التالى نتعرف من مركز المناخ على جنود الدفاع عن النباتات أثناء هجوم الموجات شديدة الحرارة:

1- قبل حدوث الموجات شديدة الحرارة لا بد أولاً من ضمان وجود رطوبة أرضية كافية لتعويض النبات عن البخر الذى سيفقده نتيجة ارتفاع الحرارة المفاجئ.

2- قبل وبعد انتهاء الموجة يتم الرش بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة "وخاصة الحمض برولين وهيدروكسي برولين والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك + سليكات البوتاسوم + ماغنسيوم فوسفيت أو بوتاسيوم فوسفيت (1 لتر للفدان) " يلي ذلك بحوالي 5 أيام إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لانها تعمل علي استنزاف أكبر لطاقة النبات.

3- رش الثمار (فقط) بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/ لتر (2%) وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي (المعرضة للشمس) ويمكن الرش بمحلول "بيورشات" المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً.