شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث ترامب لشؤون الرهائن يطالب حماس بالإفراج عن جثامين 4 أمريكيين آخرين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 10:37 م

طالب مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن، قبل قليل، حركة المقاومة الإسلامية حماس بالإفراج عن جثامين 4 أمريكيين آخرين، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف مبعوث ترامب لشؤون الرهائن، أن قرار حركة حماس الإفراج عن عيدان ألكسندر خطوة إيجابية للأمام.