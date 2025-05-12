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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 12 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 12-5-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:25  ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء  9:07


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:56
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:47 م
موعد صلاة العشاء 9:16 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:19
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد  صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 9:05  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:20
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة  العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:24 م
وقت صلاة العشاء 8:48 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:37  ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 09: 4
موعد صلاة المغرب 7:22 م
موعد صلاة العشاء 8:43


 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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