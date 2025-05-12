شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الإثنين، 12 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 12-5-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:07

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:47 م

موعد صلاة العشاء 9:16 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:19

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء 9:05 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:20

وقت صلاة الظهر 12:39

موعد صلاة العصر 4:12 م

وقت صلاة المغرب 7:24 م

وقت صلاة العشاء 8:48 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:37 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 09: 4

موعد صلاة المغرب 7:22 م

موعد صلاة العشاء 8:43



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