شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 12 مايو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 12-5-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:07
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:56
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:47 م
موعد صلاة العشاء 9:16 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:19
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 9:05 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:20
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:24 م
وقت صلاة العشاء 8:48 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:37 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 09: 4
موعد صلاة المغرب 7:22 م
موعد صلاة العشاء 8:43
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