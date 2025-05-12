شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار سامح عبد الحكم وحرمه ضيفا شرف احتفال يوم الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة احتفالًا مميزًا بيوم الاتحاد الأوروبي، وسط أجواء احتفالية بهيجة، بحضور دبلوماسي رفيع المستوى وعدد من الشخصيات البارزة، وكان ضيف شرف الحفل المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة، وحرمه السيدة منى السيسي.

ورحبت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بالمستشار سامح عبد الحكم وحرمه، معربة عن تقديرها لحضورهما هذه المناسبة الهامة.

وتبادل الجانبان الأحاديث الودية، مؤكدين على عمق العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وما نتج عنه من تعاون مثمر في الفترة الأخيرة، كما كان من بين الحضور سفراء المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا وفرنسا وعديد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

يذكرأن العلاقات المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، بما يساهم في تعزيز التعاون في مجالات متنوعة، يأتي على رأسها إدارة المياه والطاقة المتجددة والتجارة.



الاحتفال بيوم الاتحاد الأوروبي



السيدة منى السيسي حرم المستشار سامح عبد الحكم



السيدة منى السيسي



المستشار سامح عبد الحكم خلال الفعالية