رئيس الوزراء يكرم الدكتور شريف فاروق باحتفالية مرور 10 سنوات على تكافل وكرامة

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كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة خلال احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "الحماية الاجتماعية " دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل "

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يكرم الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وجاء تكريم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية نتيجة الجهود التي تقوم بها وزارة التموين خاصة فيما يتعلق بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاسر الاولى بالرعاية ، و العمل على تكليفات دولة رئيس الوزراء في متابعة الأسواق بشكل مستمر، حيث نجحت الوزارة على مدار الأشهر الماضية في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة وطرح سلع ذات جودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى بتخفيضات تصل إلى 30%، كما تستمر الوزارة في صرف منحة الدعم الإضافي للمستحقين على بطاقات التموين من الفئات الأكثر احتياجا، وذلك بعد مد الدكتور شريف فاروق وزير التموين فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على البطاقات حتى نهاية شهر مايو 2025، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل ويأتي ذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي لـ 10 ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية .

كما تم إطلاق العديد من المبادرات لأول مره مثل أسواق اليوم الواحد وتم افتتاح العديد من الفروع في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية كذلك انتشار معارض اهلا رمضان في جميع المناطق خلال شهر رمضان الماضي، بجانب تخفيض أسعار السلع الأساسية ، حيث تم تخفيض سعر كيلو السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والمنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية ، الى 30 جنيها للكيلو بعدما كان يتراوح سعره من 45 الى 50 جنيها العام قبل الماضي ،وجاء ذلك بعد نجاح الوزارة فى زيادة مخزون السكر التمويني لأكثر من 14 شهرا حاليا ، كما تم تخفيض سعر الدواجن المجمدة الى 125 جنيها بعدما كان يتراوح سعرها في الأسواق الأخرى من 150 و160 جنيها كذلك تخفيض سعر طبق بيض المائدة" 30 بيضة " الى 120 جنيها للطبق بعدما كان يتراوح سعره في الأسواق من 160 و180 جنيها للطبق ،اضافه الى تخفيض سعر زيت الطعام بنسبه 30% وطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 285 جنيها للكيلو ،وجاء ذلك نتيجة طرح كميات كبيرة من المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين من السلع أول بأول .

الدكتور الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال فعاليات احتفالية مرور 10 سنوات على تكافل وكرامة

الدكتور الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال فعاليات احتفالية مرور 10 سنوات على تكافل وكرامة

الدكتور الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال فعاليات احتفالية مرور 10 سنوات على تكافل وكرامة