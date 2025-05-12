شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تشارك باحتفالية بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مساء اليوم في الاحتفالية التي أقامتها بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، بمناسبة "يوم أوروبا" لعام 2025 وذلك بحضور انجلينا ايخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبى والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالقاهرة، وممثلي بعض الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال ووكلاء التنمية.

ومن جانبها تقدمت وزيرة التنمية المحلية، بخالص التهنئة لسفيرة الاتحاد الأوروبي بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا والذي يمثل فرصة للاحتفاء بقيم الوحدة والتعاون التي يجسدها الاتحاد الأوروبي، معربة عن خالص تمنياتها بدوام الشراكة المثمرة بين مصر والاتحاد الأوروبي وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والسلام والازدهار.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطوراً كبيراً وتعاوناً مثمراً في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة المجالات والأصعدة.