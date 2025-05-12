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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بروما

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بروما

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الأحمدى

الأحد، 11 مايو 2025 10:45 م

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء مريم، بروما.

شارك في الصلاة أصحاب النيافة الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، والأب يؤانس صابر، راعي الكنيسة، والآباء الكهنة الدارسين بروما.

ويقوم خلال الفترة الحالية البطريرك، وبرفقته آباء السينودس البطريركي المقدس، بحج يوبيل الرجاء الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية الجامعة في العالم هذا العام، تحت شعار "الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه"، في زيارة تستمر حتى الخامس من الشهر الجاري.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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