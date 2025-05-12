شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بروما والان مع تفاصيل الخبر

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء مريم، بروما.

شارك في الصلاة أصحاب النيافة الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، والأب يؤانس صابر، راعي الكنيسة، والآباء الكهنة الدارسين بروما.

ويقوم خلال الفترة الحالية البطريرك، وبرفقته آباء السينودس البطريركي المقدس، بحج يوبيل الرجاء الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية الجامعة في العالم هذا العام، تحت شعار "الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه"، في زيارة تستمر حتى الخامس من الشهر الجاري.



