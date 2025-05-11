وزيرة التضامن تكرم فريق عمل احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة

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كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق عمل الوزارة الذي قام بإعداد احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج " تكافل وكرامة" التي أقيمت اليوم تحت رعاية وتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولفيف من الوزراء الحاليين والسابقين والشركاء الدوليين.

وأقيمت الاحتفالية تحت عنوان " الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل".

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأعضاء فريق عمل الاحتفالية وحجم العمل والتنظيم الرائع الذي نال احترام وتقدير جميع المشاركين في فعالياتها.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي على استحداث حزم وبرامج تمكينية تساعد الأسر على العمل المدر للدخل والادخار والإقراض متناهي الصغر، بالإضافة الي الحماية التأمينيةوعلى مدار الأشهر الماضية توسعت الوزارة في دخول فئات جديدة ضمن برامج الحماية الاجتماعية خاصة الفئات الأكثر احتياجا.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي أن تكافل وكرامة بدأ عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية تشهد الأرقام فيها على انحيازات واضحة، حيث خدم البرنامج إجمالي 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلي 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدي المشروط فقط، بل من حزمة الحماية التي يأتي علي رأسها الدعم التمويني من السلع والخبز ، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي والشهادات العليا ، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وبرامج الرعاية الصحية ، والعلاج علي نفقة الدولة ، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وشهادات محو الأمية ، والأولوية في تلقي خدمات المبادرات الرئاسية وعلي راسها "حياة كريمة" لخدمات تطوير البنية الأساسية،ومبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة صحة مصر، وبداية جديدة، وغيرها إلي جانب العديد من أنشطة التوعية وبناء القدرات.