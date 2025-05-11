شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن محافظة شمال سيناء تحظى باهتمام خاص في خطط التوسع بمنظومة التأمين الصحي الشامل وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبارها من المحافظات الحدودية ذات الطبيعة الاستراتيجية، والتي تحتاج إلى منظومة صحية متكاملة وعالية الجودة، بما يضمن توفير خدمات صحية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.

وأضاف، أن الهيئة حريصة على تقديم الدعم الكامل لجميع المنشآت الصحية في شمال سيناء، لتصبح نماذج رائدة للرعاية الصحية الشاملة وعالية الجودة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الصحية بين جميع أبناء المحافظة، وذلك من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تضمن توفير حياة صحية كريمة.

جاء ذلك خلال لقائه باللواء دكتور، خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والقيادات التنفيذية، بديوان عام المحافظة، لمتابعة استعدادات المحافظة للانضمام إلى المرحلة الثانية من المشروع الوطني التأمين الصحي الشامل، واستعراض الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لضمان جاهزية المنشآت الصحية للحصول على اعتماد"GAHAR" ، إلى جانب مناقشة آليات التعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز استدامتها في المحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومحافظ شمال سيناء، الخطط والإجراءات الجارية لتهيئة المنشآت الصحية في شمال سيناء للانضمام إلى المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه سرعة تأهيل المنشآت الصحية، والحلول المقترحة لضمان تقديم رعاية صحية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأوضح د.أحمد طه، أن تعزيز كفاءة المنظومة الصحية في شمال سيناء يبدأ بتمكين العنصر البشري، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، مشيرا إلى الدور الرقابي للهيئة على المنشآت الصحية المعتمدة، والذي يسهم في تعزيز التحسين المستدام في مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه، أشار اللواء دكتور، خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إلي أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد طفرة كبيرة، بفضل توجيهات القيادة السياسية، ومتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وأكد المحافظ، علي قيام المحافظة باتخاذ عدة خطوات للمساهمة في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة، والذي سيبدأ العمل خلال الفترة المقبلة

وأشاد اللواء دكتور، خالد مجاور، بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وحرصها على تحسين القطاع الصحي في المحافظة، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سيحدث نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء سيناء.

كما شهدا رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومحافظ شمال سيناء، افتتاح البرنامج التدريبي للتعريف بدور الهيئة ومعايير"GAHAR" المعتمدة دوليا، لضمان جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، والذي يعقد على مدار يومين، بقاعة المدينة الشبابية بالعريش، ويستهدف العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تؤمن بأحقية المواطن في شمال سيناء في الحصول على خدمة صحية تليق بتضحياته وبطولاته، وتسعى إلى توفير رعاية صحية بمعايير عالمية في هذه البقعة الغالية من أرض مصر، مشيرا إلى استمرار مواصلة الجهود لرفع كفاءة المنشآت الصحية في المحافظة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطبيق نظام صحي شامل وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف، أن القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن في تقديم الخدمات الصحية بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 5 محافظات جديدة، ومن المتوقع أن تغطي ما يقرب من 20 مليون مواطن، بما يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية.

وأشار د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التوسع في إنشاء وحدات الرعاية الأساسية بنطاق محافظة شمال سيناء ذات الطبيعة الجغرافية الخاصة ودورها في توفير الخدمة الصحية للمواطنين بالقرب من أماكن سكنهم، إلى جانب تخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية، خاصة في المناطق النائية والقرى الحدودية، مشيرا إلى دورها في تقديم ٨٠% من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، بما يسهم في تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحسين مؤشرات الصحة العامة بالمحافظة.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن البرنامج التدريبي يستهدف تمكين مقدمي الخدمة الصحية في شمال سيناء من فهم فلسفة الجودة، وامتلاك المهارات العملية لتطبيق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار" والحاصلة على الاعتماد من منظمة "الاسكوا" الدولية ، بما يعزز من تجربة المريض ويضمن سلامته.

تناول البرنامج التدريبي، والذي نظمته إدارة التدريب للغير بالهيئة، بمشاركة نخبة من خبراء جودة الخدمات الصحية، تقديم عرضا متكاملا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في ضبط جودة الخدمات الصحية، إلى جانب تقديم شرح تفصيلي لمتطلبات السلامة وفقا لمعايير "جهار"، والتي تشمل سلامة المرضى، ومكافحة العدوى، وإدارة وسلامة الدواء، ومعايير الجراحة والتخدير والتهدئة، وسلامة البيئة والمنشآت الطبية، وذلك بحضور، د.هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بهيئة التأمين الصحي الشامل، د.أحمد سمير، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، د.أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، وبمشاركة موسعة من مديري المستشفيات، ومديري الجودة، ومقدمي الخدمة من مختلف القطاعات الصحية بنطاق المحافظة.

رافق رئيس الهيئة بالزيارة: د.سيد العقدة، د.ولاء عبداللطيف، د.وائل الدرندلي، أعضاء مجلس الإدارة، د. محمد السايس، مدير عام الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية، د.رحاب الفخراني، مدير عام التعاون الدولي، د.الشيماء عبد الفتاح، مدير عام إدارة التدريب للغير، د.محمد الطحاوي، مدير مكتب المتابعة والاتصال السياسي، د.لمياء بركات، مدير المركز الإعلامي، د.نانيس الجندي، عضو إدارة تنمية الأعمال، د.أحمد عاصم، عضو إدارة التدريب.