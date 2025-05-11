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أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور

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  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 1/17
  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 2/17
  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 3/17
  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 4/17
  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 5/17
  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 6/17
  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 7/17
  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 8/17
  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 9/17
  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 10/17
  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 11/17
  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 12/17
  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 13/17
  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 14/17
  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 15/17
  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 16/17
  • أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور 17/17

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القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من رجال السياسة ونواب مجلس النواب والشيوخ والإعلام في مصر على تقديم واجب العزاء في زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردى، منهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والدكتور علي عبد العال، النائب البرلماني، ورئيس مجلس النواب السابق، والنائب مصطفى بكري، والنائب محمد أبو العينين، والإعلامية ريهام السهلي، والفنانون خالد زكي، وأيمن عزب، وإدوارد، والمهندس أسامة الشيخ، والمخرج عادل أديب. 

أشرف زكى يقدم واجب العزاء
أشرف زكى يقدم واجب العزاء

 

الفنان سامح الصريطى
الفنان سامح الصريطى

 

الكاتب الصحفى أكرم القصاص يقدم واجب العزاء
الكاتب الصحفى أكرم القصاص يقدم واجب العزاء

 

المهندس إبراهيم محلب يقدم واجب العزاء
المهندس إبراهيم محلب يقدم واجب العزاء

 

وصول الكاتب الصحفى أكرم القصاص العزاء
وصول الكاتب الصحفى أكرم القصاص العزاء

 

الإعلامى طارق علام
الإعلامى طارق علام

 

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

 

جانب من العزاء
جانب من العزاء

 

رجل الأعمال محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء
رجل الأعمال محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء

 

عزاء زوجة الإعلامى محمد مصطفى شردى
عزاء زوجة الإعلامى محمد مصطفى شردى

 

عزاء زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردى
عزاء زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردى

 

محمد مصطفى شردى يستقبل العزاء فى زوجتة
محمد مصطفى شردى يستقبل العزاء فى زوجتة

 

 

أكرم القصاص وخالد زكي وادورد وعادل وريهام السهلي يحضرون عزاء زوجة الإعلامي مصطفي شردى (2)
جانب من العزاء 

 

أكرم القصاص وخالد زكي وادورد وعادل وريهام السهلي يحضرون عزاء زوجة الإعلامي مصطفي شردى (3)
 عزاء زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردى

 

 

أكرم القصاص وخالد زكي وادورد وعادل وريهام السهلي يحضرون عزاء زوجة الإعلامي مصطفي شردى (4)

خالد زكي 

 

 

أكرم القصاص وخالد زكي وادورد وعادل وريهام السهلي يحضرون عزاء زوجة الإعلامي مصطفي شردى (7)
عزاء زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردى

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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