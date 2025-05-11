شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص ورجال السياسة والإعلام والفن فى عزاء زوجة محمد مصطفى شردى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من رجال السياسة ونواب مجلس النواب والشيوخ والإعلام في مصر على تقديم واجب العزاء في زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردى، منهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والدكتور علي عبد العال، النائب البرلماني، ورئيس مجلس النواب السابق، والنائب مصطفى بكري، والنائب محمد أبو العينين، والإعلامية ريهام السهلي، والفنانون خالد زكي، وأيمن عزب، وإدوارد، والمهندس أسامة الشيخ، والمخرج عادل أديب.



أشرف زكى يقدم واجب العزاء



الفنان سامح الصريطى



الكاتب الصحفى أكرم القصاص يقدم واجب العزاء



المهندس إبراهيم محلب يقدم واجب العزاء



وصول الكاتب الصحفى أكرم القصاص العزاء



الإعلامى طارق علام



النائب سليمان وهدان



جانب من العزاء



رجل الأعمال محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء



عزاء زوجة الإعلامى محمد مصطفى شردى



عزاء زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردى



محمد مصطفى شردى يستقبل العزاء فى زوجتة



جانب من العزاء



عزاء زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردى

خالد زكي