شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: إسرائيل ستفتح الممرات أمام المساعدات مقابل سراح عيدان ألكسندر والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، إن الاحتلال الإسرائيلى سيفتح ممرات لإدخال المساعدات الإنسانية مقابل إطلاق سراح عيدان ألكسندر، مؤكدة على أن المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يصل إسرائيل غدا في إطار الاتفاق على إطلاق سراح عيدان ألكسندر، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.