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إعلام عبرى: إسرائيل ستفتح الممرات أمام المساعدات مقابل سراح عيدان ألكسندر

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إعلام عبرى: إسرائيل ستفتح الممرات أمام المساعدات مقابل سراح عيدان ألكسندر

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الأحد، 11 مايو 2025 10:32 م

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، إن الاحتلال الإسرائيلى سيفتح ممرات لإدخال المساعدات الإنسانية مقابل إطلاق سراح عيدان ألكسندر، مؤكدة على أن المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يصل إسرائيل غدا في إطار الاتفاق على إطلاق سراح عيدان ألكسندر، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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