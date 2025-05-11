شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نؤكد ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات لقطاع غزة ونثمن دور مصر وقطر والان مع تفاصيل الخبر

أفادت حركة حماس، بأنها تؤكد على ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تثمن جهود مصر وقطر وتركيا طوال المرحلة الماضية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأكدت حركة حماس، على ضرورة أن تشمل المفاوضات إعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار، مؤكدة على أن المفاوضات تشمل إدارة قطاع غزة من جهة مهنية مستقلة لضمان الاستقرار سنوات طويلة،

وأضافت الحركة، أنها مستعدون لبدء مفاوضات تشمل تبادل الأسرى بشكل متفق عليه، ومستعدة للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب.