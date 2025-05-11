شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تعلن: سيتم إطلاق سراح الجندى الإسرائيلى الأمريكى عيدان ألكسندر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن الحركة أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

واعلنت الحركة فى بيان لها، أنه سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.



و " اتصالاتنا مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لأهلنا وشعبنا في القطاع."



وتابع البيان، "نؤكد استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، ومستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة."