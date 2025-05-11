شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء وتعطل خدمات الاتصالات في مدينة الحديدة غربي اليمن والان مع تفاصيل الخبر

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، غارات على ميناء الصليف بالحديدة اليمنية، وأسفر عن انقطاع الكهرباء وتعطل خدمات الاتصالات في مدينة الحديدة غربي اليمن، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 10 غارات، استهدفت ميناء رأس عيسى باليمن،.

وأخلى جماعة الحوثي، مؤسسة الاتصالات بصنعاء بعد التهديدات الإسرائيلية بالقصف.