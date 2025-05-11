شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الاحتلال: سلاح الجو بدأ هجوما على موانئ الحوثيين فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالأحد، 11 مايو 2025 09:34 م
أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو بدأ هجوما على موانئ الحوثيين فى اليمن، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أصدر قبل قليل، أوامر بإخلاء موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف باليمن تمهيدا لقصفها.
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