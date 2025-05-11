شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: ويتكوف قدم لحماس مقترحا لصفقة تبدأ بالإفراج عن 10 محتجزين والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قدم لحماس عبر الوسطاء مقترحا لصفقة جزئية تبدأ بالإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين وفق معايير تمت مناقشتها مسبقا مقابل وقف القتال لمدة تصل إلى 70 يوما يتم خلالها التفاوض على صفقة نهائية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.