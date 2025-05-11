شكرا لقرائتكم خبر عن 5000 شيكل للترفيه.. حكومة الاحتلال تغرى الجنود لمواصلة العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على برنامج المزايا لأفراد الخدمة الاحتياطية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 3 مليارات شيكل، والذي يتضمن، من بين أمور أخرى: إعفاءات ضريبية، ومنح لأصحاب العمل، وأولوية في برامج الإسكان الحكومية بخصم، ومنحة للجنود المسرحين، ومحفظة رقمية شخصية للترفيه والرفاهية بمبلغ يصل إلى 5000 شيكل، ودعم للشركات الصغيرة، يأتي ذلك في ظل تقارير تؤكد نقص حاد في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي المقاتلين في قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية، ورفض العديد منهم الاستمرار في القتال.

ويرفض العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب الإسرائيلي، العودة مجددًا للمشاركة في الخدمة بقطاع غزة، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن جنود الاحتياط برتبة مقدم وما دونها، من بينهم أطباء ومسعفون مقاتلون، أشاروا في عريضتهم إلى أن رفضهم للخدمة العسكرية سببه دعوات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة والدعوة إلى توطينها.

واعتبروا أنّ هذا الأمر يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن هذا هو العامل الرئيسي في رفضهم، إضافة لعدم إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية من صفقة المحتجزين.