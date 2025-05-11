شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: العمليات الإسرائيلية فى غزة عبثية وجهد ضائع يؤدى لصعوبة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

قالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الأحد، إن الخلافات حول كيفية التعامل مع القضية الإيرانية ومنظمة حماس في غزة، أدت إلى تدهور العلاقات بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو.

وبحسب التقرير الذي يستند إلى مصادر مطلعة على التفاصيل، فإن نتنياهو يرى الفرصة سانحة خلال هذه الفترة لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، فيما يفضل ترامب منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية من خلال اتفاق.

وفيما يتعلق بغزة، أفادت التقارير أن ترامب يفضل أيضًا وقف إطلاق النار والتقدم في خطته لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، أما قضية الحوثيين، فإن إعلان ترامب وقف الهجمات الأمريكية ضدهم ترك نتنياهو مذهولاً أيضاً.

وذكرت التقارير أيضا أن ترامب وصف في محادثة خاصة العملية الإسرائيلية الجديدة في غزة بأنها "جهد عبثي"، وأن العملية ستجعل من الصعب إعادة بناء القطاع، ويحاول ترامب الضغط على إسرائيل للتحرك نحو وقف إطلاق النار. وبالإضافة إلى كل هذا، فإن نقطة الخلاف الرئيسية تدور حول إيران.