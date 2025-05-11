شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تنفذ دورة تدريبية عن استخدام الذكاء الاصطناعى فى المجال الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 04:31 م

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للتدريب، دورة تدريبية افتراضية بنظام التدريب أونلاين، حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة واستخدماته فى مجال الزراعة.

‎وقال المهندس طارق صلاح رئيس الإدارة المركزية للتدريب، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصقل مهارات العاملين وتنمية قدراتهم ومواكبة التكنولوجيات الحديثة.

‎وأشار رئيس الإدارة المركزية للتدريب، إلى أن الدورة تستهدف تدريب 80 من مديرى العموم ومديرى الإدارات الزراعية بمديريات الزراعة بالمحافظات، لمدة أسبوع كامل حول تطبيقات الذكاء الصناعي واستخدماته فى مجال الزراعة، وذلك بهدف تنمية مهاراتهم ورفع الإنتاجية ومسايرة التطورات الجديدة فى مجالات الزراعة.

