شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: نؤسس لمرحلة جديدة فى الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية أصبحت نموذجًا يُحتذى به، وتستحق أن تُوثق وتُدرس للطلبة والباحثين، من خلال "كتاب الحماية الاجتماعية في مصر"الذي يجمع الخبرات والممارسات الناجحة على مدار العقد الماضي.

وقدمت الوزيرة الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا اليوم التاريخي، مؤكدة أن التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية مستمر بالشراكة مع جميع الجهات الفاعلة، قائلة: "لن نتوقف عن التعلم، وسنواصل الاستفادة من خبرات العالم والاعتماد على التعليم والباحثين، وهذا ما بدأته الوزيرة السابقة الدكتورة غادة والي التي أرست القواعد العلمية للبرنامج".، وأن الوزارة تضع على عاتقها مواصلة العمل على إدماج العمالة غير المنتظمة في برامج الحماية، مع التركيز على التعليم والصحة والتمكين، مشيرة إلى أن ما تم اليوم هو بمثابة تأسيس لمرحلة جديدة أكثر شمولًا واستدامة في الحماية الاجتماعية.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن كلمتها بالإشارة إلى تطلع مصر لاستضافة المنصة الدولية للحماية الاجتماعية في مايو 2026.