شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد عرضًا توضيحيًا للبوابة الرقمية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

شهد المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم 11 مايو 2025، عرضًا توضيحيًا للبوابة الرقمية للنيابة الإدارية، وذلك في إطار خطة الهيئة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمود سمير، مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي، عضو الوحدة، والمستشار أحمد عبد الظاهر، عضو مركز المعلومات والتحليل الإحصائي.

كما شارك في الاجتماع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس محمد هلال، مدير عام قواعد البيانات والتحليلات، والمهندس أشرف الصناديلي، رئيس مجلس إدارة شركة “Cloud4Rain”، والمهندس محمد ناجي، مدير مشروعات النيابة الإدارية بالوزارة، والمهندس إبراهيم حسان، مدير مشروع تطوير البوابة الرقمية للنيابة الإدارية بالشركة.



وخلال الاجتماع، قامت وحدة التحول الرقمي باستعراض شامل للبوابة الرقمية الجديدة، والمزمع إطلاقها قريبًا، ضمن رؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل، والتي تهدف إلى توفير منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر.



جانب من حضور رئيس هيئة النيابة الإدارية لعرض البوابة الرقمية



جانب من عرض البوابة الرقمية للنيابة الادارية



رئيس النيابة الإدارية يشهد عرضا للبوابة الرقمية