شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تؤكد أهمية ربط الطفولة المبكرة واقتصاد الرعاية بالحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة فادية سعادة المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، و ستيفان جمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر والوفد المرافق لهما بحضور أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وذلك على احتفال وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي أقيم اليوم تحت رعاية وتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتبادلت وزيرة التضامن الاجتماعي ووفد البنك الدولي التهنئة بمناسبة مرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، لاسيما في ظل التعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك الدولي في برنامج " تكافل وكرامة".

وتناول اللقاء أهمية الاحتفال سنويا في شهر مايو من كل عام ببرنامج الدعم النقدي المشروط واستعراض تجربته على مدار العام، كما تطرق اللقاء إلى بحث خطط التعاون المستقبلية بين الطرفين في ظل التعاون الدائم والمستمر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية ربط الطفولة المبكرة واقتصاد الرعاية بالحماية الاجتماعية، فضلا عن الاستعانة بالتجارب الدولية في هذا الإطار والاستفادة منها.

واختتم اللقاء بتأكيد كلا الجانبين على أهمية التعاون والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية ونقلها لعدد من الدول.