شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لتركيا والان مع تفاصيل الخبر

عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، وذلك بعد إنتهاء زيارته الرسمية لدولة تركيا، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول متين غوراك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية وذلك على هامش الإجتماع الرابع للجنة العسكرية المصرية التركية لتعزيز التعاون العسكرى بين البلدين، تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى فى مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية , وقاما رئيسا أركان البلدين بالتوقيع على محضر الجلسة الختامية للجنة، وأكد الجانبان تطلعهما إلى زيادة آفاق الشراكة والتعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة .

كما التقى الفريق أحمد خليفة بالسيد يشار غولر وزير الدفاع التركى، حيث نقل له تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى معرباً عن إعتزازه بالعلاقات العسكرية بين البلدين ، ومن جانبه أِشاد وزير الدفاع التركى بالدور الفاعل لمصر بمحيطها الدولى والإقليمى فى ظل التحديات الراهنة وضرورة العمل المشترك لمواجهة تلك التحديات بما يحقق الإستقرار فى المنطقة .

وعلى هامش الزيارة قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة ضريح الرئيس الراحل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية ووضع إكليل من الزهور على قبره .

كما التقى الفريق أحمد خليفة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية لبحث سبل التعاون المشترك ، أعقبها زيارة عدد من الشركات المتخصصة فى مجال الصناعات الدفاعية حيث استمع إلى عرض تقديمى تناول الإمكانيات والقدرات التصنيعية المتطورة لتلك الشركات بما يعزز من فرص تبادل الخبرات فى مجال التصنيع العسكرى بالشكل الذى يعود بالنفع على كلا البلدين الصديقين، كما قام بجولة تفقدية لقيادة القوات الخاصة التركية شاهد خلالها تنفيذ عدد من البيانات العملية والأنشطة التدريبية للقوات الخاصة التركية.

جانب من زيارة الفريق أحمد خليفة الرسمية لتركيا