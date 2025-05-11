شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توضح حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى من المرحلة الابتدائية، مشددة على أنه لا صحة لإلغائه ولم يتم مناقشة الأمر أو طرحه من الأساس وما تم تداوله عار تماما عن الصحة.

وتابعت المصادر: لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هى دون أي تغيير في مرحلة التعليم الأساسي ، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار غير الصحيحة.

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت نظام التقييم لطلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام، ليتضمن ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد وهي (الاختبار الأول ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي ويكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي ويكون على مستوى المدرسة، واختبار نهاية الفصل الدراسي ويكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي)، على أن يكون توزيع درجات الطالب في كل مادة كالتالي: 80% درجة اختبار نهاية الفصل، و10% درجة امتحان الشهر، و 5 % على المواظبة "الانضباط"، و5% للسلوك.