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وزير الزراعة يقيل رئيس هيئة الإصلاح الزراعى وتكليف محمد الخطيب بتسيير الأعمال

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وزير الزراعة يقيل رئيس هيئة الإصلاح الزراعى وتكليف محمد الخطيب بتسيير الأعمال

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار

الأحد، 11 مايو 2025 03:17 م

كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمد الأنور أبو العمايم الخطيب بتسيير أعمال ومهام المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وإقالة الدكتور حسن الفولى .

ووجه فاروق الشكر إلى الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي السابق للهيئة على ما قدمه خلال فترة توليه العمل، متمنيا له كل التوفيق.

 

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