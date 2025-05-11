شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يقيل رئيس هيئة الإصلاح الزراعى وتكليف محمد الخطيب بتسيير الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 03:17 م

كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمد الأنور أبو العمايم الخطيب بتسيير أعمال ومهام المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وإقالة الدكتور حسن الفولى .

ووجه فاروق الشكر إلى الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي السابق للهيئة على ما قدمه خلال فترة توليه العمل، متمنيا له كل التوفيق.