شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شارك في الاحتفالية التي أقيمت اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة "، تحت عنوان ( الحماية الاجتماعية: دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل)، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ووزيرة الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان، والمحافظين، وعدد من نواب البرلمان، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من السفراء الأوروبيين لدى القاهرة، وممثلي البنك الدولي، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وشركاء نجاح البرنامج.