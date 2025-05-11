شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 11810 أطنان بضائع ورصيد صوامع القمح يصل 76 طنا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن.. بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 70931 طنا تشمل : 23942 طن يوريا و 1500 طن علف بنجر و 3955 طن كلينكر و 1790 طن مولاس و 2000 طن كسب صويا و 1441 طن حديد و 2250 طن أسمنت و 34053 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11810 أطنان تشمل : 5100 طن حديد و 2400 طن خشب زان و 174 طن أبلكاش و 3400 طن بضائع متنوعة و 2542 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 736 طنا .

بينما بلغت حركة الصادر و الوارد من الحاويات 426 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 336 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 25274 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 51079 طنًا .

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3825 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و القليوبية و شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5138 حركة .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد أن قامت بتفريغ عدد 62 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 7 رأس تريلا و عدد 45 تريلا فارغة و مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 504 أطنان، كما قامت بتحميل عدد 1 مضخة وعدد 39 حاوية وعدد 32 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات وفواكه وضفائر ومفاتيح ليد سيارات وأقمشة ومنسوجات بإجمالي وزن 1102 طن متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا- التشيك – فرنسا – رومانيا – المجر – سلوفيكيا - إسبانيا .