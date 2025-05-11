شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 11810 أطنان بضائع ورصيد صوامع القمح يصل 76 طنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ سيد الخلفاوىالأحد، 11 مايو 2025 02:35 م
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن.. بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 70931 طنا تشمل : 23942 طن يوريا و 1500 طن علف بنجر و 3955 طن كلينكر و 1790 طن مولاس و 2000 طن كسب صويا و 1441 طن حديد و 2250 طن أسمنت و 34053 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11810 أطنان تشمل : 5100 طن حديد و 2400 طن خشب زان و 174 طن أبلكاش و 3400 طن بضائع متنوعة و 2542 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 736 طنا .
بينما بلغت حركة الصادر و الوارد من الحاويات 426 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 336 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 25274 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 51079 طنًا .
كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3825 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و القليوبية و شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5138 حركة .
وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد أن قامت بتفريغ عدد 62 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 7 رأس تريلا و عدد 45 تريلا فارغة و مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 504 أطنان، كما قامت بتحميل عدد 1 مضخة وعدد 39 حاوية وعدد 32 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات وفواكه وضفائر ومفاتيح ليد سيارات وأقمشة ومنسوجات بإجمالي وزن 1102 طن متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا- التشيك – فرنسا – رومانيا – المجر – سلوفيكيا - إسبانيا .
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