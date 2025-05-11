شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تقترب من إنهاء التشطيبات الخارجية لمحطة مترو المتحف المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تعمل وزارة النقل على الانتهاء من تشطيبات مدخل محطة مترو المتحف المصرى، وذلك قبل افتتاح المتحف المصرى الكبير، حيث اقتربت الوزارة من إنهاء تشطيبات المدخل الخاص بالمحطة وإعادة الشئ لأصله ورصف محيط المدخل وإزالة كل المعوقات لتظهر في أبهى صورة قبل افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وتقع محطة مترو المتحف المصرى الكبير أمام المتحف المصرى مباشرة وتم ربطها بأنفاق بمدخل المتحف لخدمة زواره بشكل أساسى، كما تم ربطها بجانبي الطريق.

وتنفذ وزارة النقل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتي تمتد بطول 19 كم، وتتضمن 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة؛ حيث تتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح لتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو، ثم إلى محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة.

أهم المعلومات عن المرحلة الأولى للمشروع:

تمتد المرحلة الأولى من الخط الرابع بطول 19 كم و17 محطة (16 نفقية – 1 سطحية) من غرب الطريق الدائرى على حــــدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح وتنتهي المرحلة الأولى للخط بمحطة الفسطاط.

ويجري حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحطات وأعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه)، وجارى الإنتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله بالمحطات الواقعة في محيط المتحف المصري الكبير وهى محطات (المتحف الكبير، والرماية، والأهرامات) ومن المتوقع الانتهاء منها بالكامل قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو القادم .

ويجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثانية والتي تمتد بطول 31.8 كم وعدد 21 محطة ( 6 علوية – 15 نفقية) في مسار نفقي ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو "الجارى دراسته" بمحطة السيدة عائشة ، ثم تمتد بشارع صلاح سالم ثم طريق النصر حتى جامعة الازهر مرورا بمدينة نصر لتتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران ثم يستمر في الاتجاه الجنوب الشرقي حتى يتقاطع مع الطريق الدائري عند المجمع الأمني وأكاديمية الشرطة ثم يمتد شرقا بمحور السادات بعد أكاديمية الشرطة في مسار علوي حتى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة مرورا بمساكن الشباب والياسمين والبنفسج ثم يتجه شمالا إنتهاءً بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس نهاية المرحلة الثانية والتي من المخطط دراسة تنفيذ فرعة مستقبلية منها حتى مطار القاهرة الدولي ليتبادل الخدمة مستقبلا مع المرحلة الخامسة من الخط الثالث للمترو الجاري دراستها.

كما يجري دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط في المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى ميدان الحصري بطول 16.3 كم لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها ولتحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل في محطة الحصري ، والمرحلة الرابعة من الخط في المسافة من المحطة النهائية بالمرحلة الثانية وحتى محطة مطار العاصمة بطول 38.7 كم للربط مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلى منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية).

والمشروع له أهمية كبيرة في ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق؛ حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في( الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، ومدينة نصر، وجامعة الأزهر، والقاهرة الجديدة )، ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يومياً، بعد اكتمال تنفيذه.



المحطة تخدم المتحف والمنطقة المحيطة



المحطة ضمن الخط الرابع للمترو



تشطيب مدخل محطة المتحف