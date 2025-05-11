شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، نرحِّب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان؛ باعتباره خطوةً مهمةً لتعزيز السِّلم والأمن والاستقرار في جنوب آسيا والعالم.

وتابع: يبقى السلام هو الخيار الأمثل الذي ينبغي أن يحكم العلاقات بين الأمم والشعوب؛ لذا يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف كل النزاعات والحروب والصراعات الطائشة، من أجل عالم أفضل تنعم فيه الإنسانية بالأمن والخير والرخاء.

